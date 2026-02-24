Реклама

Великобритания начала готовиться к возможной отправке войск на Украину

Британия создала штаб, занимающийся подготовкой отправки своих войск на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Великобритания сформировала штаб численностью 70 человек в рамках создания многонациональных сил для их последующей отправки на Украину. Об этом сообщает британское правительство в заявлении на официальном сайте.

«В рамках многонациональных сил для Украины уже работает штаб из 70 человек, а подготовка британских войск финансируется правительством в размере 200 миллионов фунтов стерлингов», — отмечается в пресс-релизе.

6 января украинский лидер Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

Документ носит рамочный характер и говорит только о намерениях, он не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных контингентов.

