На ПМЭФ призвали строить малоэтажные дома для роста рождаемости

Константин Малофеев: Малоэтажная Россия приведет страну к «многодетству»

Малоэтажная Россия приведет страну к «многодетству». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в ходе сессии «Малоэтажная и многодетная Россия» заявил основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

«Малоэтажная Россия приведет нас к "многодетству", а многодетная Россия требует малоэтажности», — заявил он. Малофеев также сообщил, что страна находится в ситуации демографической катастрофы, и «лучше ситуация не становится». При этом замечено, что в одной и той же местности, практически без исключения, семьи, живущие в домах, и семьи, живущие в квартирах, различаются по количеству детей, отметил модератор сессии. Малофеев призвал развивать малоэтажное строительство, в том числе через выдачу льготной ипотеки в первую очередь на возведение малоэтажного жилья.

Ранее стало известно, что рождаемость выросла в 2025 году в 18 российских регионах.