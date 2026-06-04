Назван ущерб от действий обманывавшей российских блогеров турагента

Звездный турагент Аташян частично возместила ущерб потерпевшим

Звездный турагент Хатуна Аташян уже начала выплачивать ущерб потерпевшим. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Валерий Саркисов.

По словам защитника, двоим потерпевшим ущерб уже возмещен. Еще одной женщине также планируется вернуть деньги, но сейчас есть проблемы с ее реквизитами. Во время допроса Аташян объяснила, что не хотела никого обманывать, но из-за конфликта на Ближнем Востоке отели стали отказывать ей в ранее достигнутых договоренностях, и она закрывала обязательства перед одними клиентами за счет других.

Сейчас в деле турагента три эпизода на сумму около 600 тысяч рублей, а уголовное дело возбуждено по факту мошенничества на 170 тысяч рублей, 60 тысяч рублей из которых уже возвращены.

Ранее сообщалось, что Аташян признала вину. По версии следствия, женщина позиционировала себя как организатора отдыха в различных отелях и размещала в социальных сетях информацию о поездках за рубеж на выгодных условиях по рекламным контрактам для блогеров и медийных личностей. После получения денег турагент под различными вымышленными предлогами переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.