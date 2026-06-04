В российском регионе мост не выдержал веса большегруза и рухнул в реку

В Бурятии под весом большегруза рухнул мост через реку

В Бурятии мост, не выдержав тяжести фуры, рухнул в реку. О случившемся пишет Telegram-канал Mash.

Обрушение произошло в селе Гусиха Баргузинского района. Деревянная объездная переправа через реку Шанталык была временной и должна была действовать до открытия нового моста. Однако под весом тягача с бульдозером конструкция обвалилась. Как выяснилось, была превышена максимально допустимая масса.

По факту случившегося в местной прокуратуре инициировали проверку. По итогу будет дана оценка надлежащего исполнения местными властями своих полномочий по обеспечению транспортной доступности в селе. Вскоре проезд по мосту был восстановлен, но он разрешен для автомобилей весом не более пяти тонн. Движение для грузовиков планируют открыть уже по новому, строящемуся мосту в ночное время.

Ранее под колесами большегруза обрушился мост на подъезде к селу Сиваковка Приморского края. Грузовик упал вместе с мостом в реку. Другого проезда в окрестностях нет, поэтому село фактически оказалось отрезано от остального мира. Обрушение также стало поводом для прокурорской проверки. В прошлом году в Приморье произошел аналогичный случай. Вместе с лесовозом упал мост через реку Большая Уссурка в районе села Мельничное.