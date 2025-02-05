В российском регионе рухнул мост

В Приморском крае вместе с лесовозом обрушился мост через реку Большая Уссурка

В Приморском крае рухнул пролет моста через реку Большая Уссурка. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на среду, 5 февраля, в районе села Мельничное. Власти запретили жителям пересекать мост и ввели режим повышенной готовности в границах населенного пункта. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, на место выехали специалисты.

Администрация также опубликовала снимок остановившегося на поврежденном мосту большегруза, с которого на реку упали пиломатериалы.

В ноябре в Крыму обрушился автомобильный мост из-за перегруженного большегруза. Вес фуры, под которой рухнуло сооружение, превышал допустимый почти на 13 тонн. Вместе с фурой на мосту в момент обрушения находился легковой автомобиль, пострадали два человека.