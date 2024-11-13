Два человека пострадали в результате обрушения автомобильного моста в Крыму

Между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Между селами Изумрудное и Маслово повреждено дорожное полотно. В момент происшествия на мосту находились легковушка и грузовик. Сотрудники МЧС России деблокировали двоих пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Ранее в Красновишерске Пермского края в жилом доме обрушилось перекрытие второго этажа. По словам одной из местных жительниц, она и ее соседи боятся за свою жизнь, так как потолок может обрушиться в любой момент. При этом, добавила она, обслуживающая дом управляющая компания не реагирует на их жалобы о случившемся.