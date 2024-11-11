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16:49, 11 ноября 2024Экономика

В российском городе в жилом доме обрушилось перекрытие

В Красновишерске в жилом доме обрушилось перекрытие
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В Красновишерске Пермского края в жилом доме обрушилось перекрытие второго этажа. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «СлуховойАнализатор».

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Сплавщиков, 12 — во втором подъезде здания рухнуло деревянное перекрытие между чердаком и вторым этажом. На снимках, сделанных жильцами, можно увидеть, что конструкция обвалилась настолько сильно, что находиться в доме стало небезопасно.

По словам одной из местных жительниц, она и ее соседи боятся за свою жизнь, так как потолок может обрушиться в любой момент. При этом, добавила она, обслуживающая дом управляющая компания не реагирует на их жалобы о случившемся.

Ранее стало известно, что водопад, который хлынул с крыши, уничтожил квартиры жителей поселка имени Каширина города Чебаркуль.

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