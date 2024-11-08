Водопад уничтожил квартиры жителей российского города

Водопад, хлынувший с крыши, уничтожил квартиры жителей Чебаркуля

В поселке имени Каширина города Чебаркуль Челябинской области водопад уничтожил квартиры жильцов одного из домов. Внимание на ситуацию со ссылкой на руководителя регисполкома «Народного фронта» Дениса Рыжего обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном на улице Каширина, 30. После того как в нежилой квартире на верхнем этаже прорвало трубу, на квартиры соседей хлынул водопад, который затопил все пять этажей. На записи, сделанной одной из жительниц дома, можно увидеть, как вода мощным потоком льет с потолка квартир, оставляя большие разводы на стенах. «Едрить твою мать! Это сколько времени там с квартиры льет?» — возмущенно спросила автор видео. При этом ее собеседница за кадром отметила, что ее ударило током из-за залитой проводки. Жильцы также рассказали, что поток воды был такой силы, что прошибал полы и потолки насквозь. В результате аварии дом остался без отопления, электричества и горячей воды, а жильцам пришлось эвакуироваться из затопленных помещений.

По словам Рыжего, на старые коммуникации в зданиях жалуются практически все жители поселка.

Днем ранее жители Ханты-Мансийска посетовали, что их дом может в любой момент рухнуть из-за отсутствия капремонта.

