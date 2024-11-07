Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на разваливающийся много лет дом

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались то, что им приходится жить без капремонта в доме, который разваливается уже много лет. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о многоквартирном здании, расположенном на улице Мичурина. Одна из его жительниц пожаловалась, что два соседних с ними дома, построенных в 1990-х годах, снесли, однако их, 1971 года постройки, до сих пор не признают аварийным, несмотря на его плачевный вид. Постройка сплошь покрыта огромными трещинами, стены в ней трещат, полы в квартирах проваливаются, а потолки провисают. «Что делать, мы не знаем, скоро провалюсь к соседке снизу!» — посетовала женщина. Она добавила, что жалобы на ненадлежащее состояние жильцы пишут с 2016 года. В мае 2024 года им удалось получить ответ, что планируется сбор комиссии по признанию дома аварийным, однако проверка до сих пор не была проведена. В департаменте управления муниципальным имуществом жильцам проблемного дома предложили перекрыть крышу и сделать капремонт за свой счет.

Ситуацию усугубляет еще и то, что под окнами дома находится ночной клуб. «Наш дом уже просто ходит ходуном из-за дополнительных вибраций», — рассказала жительница, добавив, что она и ее соседи опасаются за свою жизнь, так как дом в любой момент может обрушиться.

Ранее в этот же день стало известно, что в Салехарде дом, находящийся под угрозой обрушения, «починили» с помощью деревянных подпорок.