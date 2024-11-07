Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:54, 7 ноября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на разваливающийся много лет дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) пожаловались то, что им приходится жить без капремонта в доме, который разваливается уже много лет. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о многоквартирном здании, расположенном на улице Мичурина. Одна из его жительниц пожаловалась, что два соседних с ними дома, построенных в 1990-х годах, снесли, однако их, 1971 года постройки, до сих пор не признают аварийным, несмотря на его плачевный вид. Постройка сплошь покрыта огромными трещинами, стены в ней трещат, полы в квартирах проваливаются, а потолки провисают. «Что делать, мы не знаем, скоро провалюсь к соседке снизу!» — посетовала женщина. Она добавила, что жалобы на ненадлежащее состояние жильцы пишут с 2016 года. В мае 2024 года им удалось получить ответ, что планируется сбор комиссии по признанию дома аварийным, однако проверка до сих пор не была проведена. В департаменте управления муниципальным имуществом жильцам проблемного дома предложили перекрыть крышу и сделать капремонт за свой счет.

Ситуацию усугубляет еще и то, что под окнами дома находится ночной клуб. «Наш дом уже просто ходит ходуном из-за дополнительных вибраций», — рассказала жительница, добавив, что она и ее соседи опасаются за свою жизнь, так как дом в любой момент может обрушиться.

Ранее в этот же день стало известно, что в Салехарде дом, находящийся под угрозой обрушения, «починили» с помощью деревянных подпорок.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Пилотов летевшего из Азербайджана российского самолета пытались ослепить в небе

      Жена российского миллиардера показала откровенные фото в честь дня рождения мужа

      Раскрыто происхождение таинственных космических импульсов

      Байден призвал свою команду работать с Трампом

      Следователи завершили расследование дела против банды силовиков из 90-х

      Врач предупредила о неочевидной причине снижения умственных способностей

      На Украине заявили о необходимости Зеленскому принять план Трампа

      Россиянам назвали последствия рекомендации Роскомнадзора об отказе от Cloudflare

      Министр обороны Польши отверг возможность перехвата ракет над Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше