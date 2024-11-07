В российском городе дом под угрозой обрушения «починили» подпорками

В Салехарде жилой дом под угрозой обрушения «починили» подпорками

В Салехарде многоквартирный жилой дом, находящийся под угрозой обрушения, «починили» подпорками. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном на улице Кирпичной, 13. На фотографии, сделанной одним из местных жителей, видно, что здание, которое сильно наклонено вбок, подпирают деревянные балки, установленные на металлическом основании.

«Вот и закончился капитальный ремонт дома. Прям нарадоваться жильцы не могут такому счастью», — с иронией отметил автор поста, который предпочел остаться анонимным.

Ранее стало известно, что жилой дом в Елизове Камчатского края начал томиться в кипящих нечистотах после прорыва трубы отопления.