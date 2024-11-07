Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 7 ноября 2024Экономика

В российском городе дом под угрозой обрушения «починили» подпорками

В Салехарде жилой дом под угрозой обрушения «починили» подпорками
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Салехарде многоквартирный жилой дом, находящийся под угрозой обрушения, «починили» подпорками. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном на улице Кирпичной, 13. На фотографии, сделанной одним из местных жителей, видно, что здание, которое сильно наклонено вбок, подпирают деревянные балки, установленные на металлическом основании.

«Вот и закончился капитальный ремонт дома. Прям нарадоваться жильцы не могут такому счастью», — с иронией отметил автор поста, который предпочел остаться анонимным.

Ранее стало известно, что жилой дом в Елизове Камчатского края начал томиться в кипящих нечистотах после прорыва трубы отопления.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Вероятность скачка биткоина до 100 тысяч долларов на фоне выборов в США оценили

      Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

      Приговор политику Гозману признали законным

      В российском городе у дома снесло крышу и забор

      Во Франции назвали последствия победы Трампа для Европы

      17-летнего игрока «Барселоны» признали самым дорогим молодым футболистом мира

      В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в связи с победой Трампа на выборах

      Обвиняемого в подрыве железной дороги в Башкирии отправили под стражу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше