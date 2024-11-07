Дом в российском городе погряз в кипящих нечистотах

В Елизово подвал дома начал томиться в нечистотах после прорыва трубы отопления

В Елизово Камчатского края жилой дом начал томиться в кипящих нечистотах. О ситуации местных жителей сообщает телеканал «41 Регион».

Коммунальная авария произошла в многоквартирном доме по улице Инженерной. Здание не подключено к центральной канализации, вследствие чего требуется регулярно откачивать септики. С уходом управляющей компании следить за стоками оказалось некому, и подвал затопило. Найти другую организацию не получалось полтора месяца, но даже после подписания договора УК не наладило работу канализации.

После подключения отопления в помещении прорвало трубу, из-за чего скопившиеся фекалии стало заливать кипятком. Зловонный запах распространился по квартирам. Обращения жильцов коммунальщики оставляют без ответа. Сантехники приезжали на вызов лишь раз — и тогда они отказались спускаться в подвал, боясь испачкаться. Горячий фекальный источник бьет в подвале уже три дня.

Ранее фекальный потоп погрузил во мрак дом в Волгограде. Трубы в доме прорывает систематически, и недавний потоп привел к отключению электроснабжения. В результате собственники остались без света и тепла на пять дней.