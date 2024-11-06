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20:00, 6 ноября 2024Экономика

Заинтересовавший СК дом после фекального потопа погрузился во мрак

В Волгограде фекальный потоп на пять дней оставил дом без света
Виктория Клабукова

Фото: Oleksandr Baranov / Shutterstock / Fotodom  

В Волгограде затяжной канализационный потоп погрузил жилой дом во мрак. Ситуацию в здании уже взяли на карандаш в Следственном комитете, напоминает агентство V102.RU.

С коммунальными проблемами борются собственники девятиэтажного дома по улице Скосырева. Из-за аварии на внутридомовых сетях подвал здания погряз в нечистотах. Постепенно все помещение превратилось в фекальное озеро, которое уже через месяц добралось до квартир. Трубы в доме прорывает систематически, и недавний потоп привел к отключению электроснабжения. В результате этого жильцы остались без света и тепла на пять дней. Газ, как уточняется, в квартиры не проведен.

«После стольких лет борьбы мы думали выдохнуть и начать наконец-то спокойно жить. Но, видимо, это уже становится нашим проклятьем», — сетуют хозяева. Прежние обращения в Госжилнадзор и мэрию успеха не принесли. С бездействием управляющей компании жильцы сталкиваются не в первый раз — как выяснилось ранее, на протяжении трех лет организация завышала площади помещений в доме и выставляла потребителям счет за стрижку и полив газона. Вдобавок в квитанции были включены платежи за очистку приямков, которых в доме нет вовсе.

Ранее на жалобы собственников откликнулся глава Следкома Александр Бастрыкин — было возбуждено уголовное дело. Однако коммунальные аварии в доме продолжились.

Жертвами произвола коммунальщиков стали и жители Ильиногорска. В своих квитанциях за «коммуналку» они обнаружили лишних жильцов, за мнимое проживание которых собственников обязали платить «космические» суммы.

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