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17:49, 6 ноября 2024Экономика

В российском городе коммунальщики приписали в квитанции лишних жильцов

Жителям Ильиногорска приписали в квитанции лишних жильцов
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Кстати... Новости Нижнего Новгорода.»

Жители Новгородской области обнаружили в своих квитанциях за горячую воду несуществующих жильцов. Случившемуся был посвящен сюжет передачи «Кстати».

Инцидент произошел в рабочем поселке Ильиногорск. Местным жителям начали приходить безосновательно большие счета за оплату горячей воды. «Пришли просто космические платежи за горячую воду. У меня 23 тысячи рублей. Это за октябрь месяц. До этого я платила 2500-2800 рублей», — жалуется многодетная мать. Следом женщине прислали письмо с предложением оформить рассрочку на оплату задолженности.

Однако, рассмотрев платежку, она увидела, что в графе «Количество проживающих» приписали лишних жильцов. Вместо четырех в ней указали пятерых — неизвестный, согласно написанному, проживает в квартире без регистрации. Как выяснилось, с подобным столкнулись и другие собственники дома. Некоторым квартировладельцам выставили счет за пять воображаемых жильцов. При том, что среди них есть и те, кто вовсе отключен от ресурса.

На расспросы потребителей в областной коммунальной компании напомнили, что при любых сомнениях можно потребовать перерасчет. Завышение числа проживающих в платежках в организации не прокомментировали.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде коммунальщики своеобразно отреагировали на жалобы жильцов из-за дырявой трубы в подвале. В ответ на заявку на портале сотрудник УК посоветовал «фильтровать базар» и «строить жену», а не работников обслуживающей организации.

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