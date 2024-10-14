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15:39, 14 октября 2024Экономика

Коммунальщики ответили на заявку россиянина советом «фильтровать базар» и «строить жену»

В Подмосковье коммунальщики ответили на заявку жильца просьбой фильтровать базар

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина пожаловался на текущий в подвале стояк, а в ответ получил от коммунальщиков совет «фильтровать базар» и «строить жену». Неожиданную реакцию на заявку россиянина опубликовал Telegram-канал «Подмосква».

Инцидент произошел в доме номер 2 по улице Мира. Причиной для обращения к сотрудникам ЖКХ стала дырявая труба в подвале здания. Один из жильцов оставил на портале заявку об устранении проблемы, однако точный текст сообщения не известен. В ответ мужчина получил сообщение от коммунальщиков с необычной просьбой.

«Уважаемый гражданин! Статус вашего обращения: решено. Выявлены нарушения меры приняты. Строить жену будете. По проблеме изложили. Фильтруйте базар. С уважением, управляющая компания ООО "УК ЖКХ "ПОСАД-7"», — говорится на скриншоте с ответом коммунальщиков. Выше видно часть сообщения жильца, где он, скорее всего, пытался оправдаться за сказанные ранее слова и утверждает, что не оскорблял сотрудников управляющей компании, а лишь констатировал факт безответственности.

Ранее коммунальщики в трех российских городах вышли на улицы косить траву в сугробах. Пользователям сети действия сотрудников ЖКХ показались забавными и несвоевременными. Однако муниципальные власти объяснили, что это нужно, чтобы упросить уборку улиц весной.

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      Нина Ташевская
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