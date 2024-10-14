Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 14 октября 2024Экономика

Коммунальщики массово вышли косить траву в сугробах и попали на видео

В трех городах России заметили коммунальщиков, косящих засыпанную снегом траву

Коммунальщики в трех российских городах вышли на улицы косить траву под снегом. Происходящее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск».

Кадры сняты в Магнитогорске, но аналогичную ситуацию заметили в Омске и Абакане. На видео показаны засыпанные снегом обочины дороги, по которым ходят сотрудники ЖКХ с газонокосилками и убирают траву под сугробами. Пользователям сети действия коммунальщиков показались забавными и несвоевременными.

Однако власти российских городов объяснили покосы травы под снегом необходимостью — если этого не сделать, весной убирать улицы будет сложнее. «То, что траву косят по снегу, конечно, не совсем привычно, но так есть, и так есть, в общем-то, везде», — передает слова администрации Абакана Telegram-канал «Подъем».

В январе покосить снег вышел коммунальщик в Санкт-Петербурге. На записи можно наблюдать, как мужчина в форменной куртке и с бензокосой косит снег, а также кусты, которые возвышаются над ним.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Представлены доказательства присутствия солдат США в Курской области

      В Одессе раздался взрыв

      В муфтияте Дагестана отреагировали на конфликт Кадырова с Керимовым

      В Москве выпал первый снег

      Стало известно о планах SpaceX по испытанию Starship

      Пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области предложили нанимать в стройбригады

      Историк высказался о влиянии налога на бездетность на рождаемость в СССР

      Украинскую телеведущую заочно приговорили в России к 8 годам колонии

      НАТО начало ежегодные ядерные учения

      Богачи бросились скупать элитные квартиры в Москве из-за невозможности уехать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше