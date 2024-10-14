Коммунальщики массово вышли косить траву в сугробах и попали на видео

В трех городах России заметили коммунальщиков, косящих засыпанную снегом траву

Коммунальщики в трех российских городах вышли на улицы косить траву под снегом. Происходящее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск».

Кадры сняты в Магнитогорске, но аналогичную ситуацию заметили в Омске и Абакане. На видео показаны засыпанные снегом обочины дороги, по которым ходят сотрудники ЖКХ с газонокосилками и убирают траву под сугробами. Пользователям сети действия коммунальщиков показались забавными и несвоевременными.

Однако власти российских городов объяснили покосы травы под снегом необходимостью — если этого не сделать, весной убирать улицы будет сложнее. «То, что траву косят по снегу, конечно, не совсем привычно, но так есть, и так есть, в общем-то, везде», — передает слова администрации Абакана Telegram-канал «Подъем».

В январе покосить снег вышел коммунальщик в Санкт-Петербурге. На записи можно наблюдать, как мужчина в форменной куртке и с бензокосой косит снег, а также кусты, которые возвышаются над ним.