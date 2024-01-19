Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:36, 19 января 2024Среда обитания

В Петербурге коммунальщик решил покосить снег

На Светлановском проспекте Петербурга коммунальщик решил покосить снег

Сотрудник коммунальной службы в Петербурге решил покосить снег возле домов и удивил местных жителей. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Жители домов на Светлановском проспекте заметили коммунальщика с бензокосой в четверг, 18 января, однако видео необычного процесса распространилось в СМИ на день позже. На записи можно наблюдать, как мужчина в форменной куртке и с бензокосой косит снег, а также кусты, которые возвышаются над ним.

В комитете по благоустройству Петербурга журналистам объяснили, что на видео попал сотрудник «Калининского садово-паркового хозяйства», который ошибся при выборе инструмента для работы. «Его задача была провести обрезку кустарников. Однако он неправильно подобрал инструмент. На что ему было указано, и инструмент сменен на более подходящий», — сообщил представитель ведомства.

Днем ранее стало известно, что челябинцы решили самостоятельно протоптать себе тротуар в снегу по скамейкам, так как его не чистили всю зиму.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Прибалтике создадут линию обороны на границе с Россией. Там хотят построить сотни бункеров на случай войны

      Внезапно «оживший» насильник прикинулся в суде иностранцем

      Роналду высказался о возрасте

      В Курске объявили ракетную опасность

      Российским нефтяникам поручили контролировать цены на бензин

      Захарова объяснила блокировку «Бесогон TV» нетерпимостью неолиберального Запада

      Расправившегося с продавцом наркотиков россиянина приговорили к колонии

      Собчак воссоздала популярный мем с порноактрисой

      Трое мужчин в российском регионе закрыли подростка в подвале и избивали его

      В Петербурге коммунальщик решил покосить снег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше