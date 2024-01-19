В Петербурге коммунальщик решил покосить снег

На Светлановском проспекте Петербурга коммунальщик решил покосить снег

Сотрудник коммунальной службы в Петербурге решил покосить снег возле домов и удивил местных жителей. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Жители домов на Светлановском проспекте заметили коммунальщика с бензокосой в четверг, 18 января, однако видео необычного процесса распространилось в СМИ на день позже. На записи можно наблюдать, как мужчина в форменной куртке и с бензокосой косит снег, а также кусты, которые возвышаются над ним.

В комитете по благоустройству Петербурга журналистам объяснили, что на видео попал сотрудник «Калининского садово-паркового хозяйства», который ошибся при выборе инструмента для работы. «Его задача была провести обрезку кустарников. Однако он неправильно подобрал инструмент. На что ему было указано, и инструмент сменен на более подходящий», — сообщил представитель ведомства.

Днем ранее стало известно, что челябинцы решили самостоятельно протоптать себе тротуар в снегу по скамейкам, так как его не чистили всю зиму.