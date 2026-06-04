ПМЭФ-2026. День второй

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17:15, 4 июня 2026Ценности

Американская журналистка отреагировала на слухи о беременности из-за фото с ПМЭФ

Американка Кэндис Оуэнс отреагировала на слухи о беременности из-за фото с ПМЭФ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: @LauraLoomer

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), отреагировала на слухи о беременности. Пост опубликован ее аккаунте в X.

Правая активистка Лора Лумер опубликовала фото Оуэнс с форума, на которых та запечатлена в широком черном пиджаке. Автор публикации и многочисленные комментаторы заподозрили, что оверсайз-одеждой американка скрывает беременность.

Оуэнс отреагировала на предположения Лумер, обвинив ее в фиктивном браке с Эндрю Симпсоном. Однако слухи о своей предполагаемой беременности она ни подтвердила, ни опровергла.

Ранее Оуэнс заявила, что столкнулась с травлей из-за визита в Россию. Среди прочего ей пригрозили юридической ответственностью за поездку в Москву.

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