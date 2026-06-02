Появились подробности о прослушиваемых иностранными спецслужбами российских чиновниках

Чиновники после прослушки иностранными спецслужбами попадали в санкционные списки

Высокопоставленные российские чиновники, которых прослушивали иностранные спецслужбы, попадали в санкционные списки США и Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Правоохранители зафиксировали именно такую закономерность. Сначала телефон государственного служащего взламывали, потом собирали на него компромат, а далее он попадал под санкции. Спецслужбы также использовали полученную информацию для прямого давления на россиянина. В ведомстве отметили, что личная безопасность каждого напрямую зависит от соблюдения мер конфиденциальности при использовании сотового телефона.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли схему внедрения шпионских программ в телефоны высокопоставленных российских чиновников.