В США заявили о провале санкционной политики Европы против России

Бессент: Санкционная политика Европы против России провалилась

Санкционная политика Европы против России провалилась. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается европейцев, насколько я понимаю, сейчас у них уже двадцатый пакет санкций, которым они очень гордятся. Но, по-моему, это означает, что предыдущие девятнадцать провалились», — сказал министр в Конгрессе США.

Ранее Бессент высказался по поводу возможности введения новых санкций против России. По его словам, администрация бывшего президента страны Джо Байдена не вводила серьезных санкций против Москвы.