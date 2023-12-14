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05:39, 14 декабря 2023Мир

Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной

Майя Санду заявила, что исключает любые дружеские контакты Молдавии и России

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду назвала Россию недружественной страной. Она добавила, что исключает любые дружеские контакты двух государств, в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»).

По словам Санду, партнерскими странами могут считаться только те, которые уважают интересы Молдавии и ее граждан. «Россия нас шантажирует и угрожает нам», — заявила глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова Санду об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией. По его словам, итоги голосования в Молдавии, где партия Санду проиграла, говорят об обратном: гражданам страны больше импонируют сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений.

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      Александра Синицына
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