В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России

Песков: президент Молдавии не учитывает итоги выборов, где ее партия проиграла

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Молдавии Майя Санду не учитывает итоги прошедших в стране муниципальных выборов, где ее партия проиграла. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на слова Санду об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией. По его словам, итоги голосования в Молдавии говорят об обратном: гражданам страны больше импонируют сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений.

«Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией», — заявил он, подчеркнув, что в стране много сторонников развития сотрудничества с Москвой.

Выборы в местные органы власти прошли в Молдавии 5 ноября. Правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» не смогла занять первое место, проиграв оппозиции в крупных городах.