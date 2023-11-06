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07:01, 6 ноября 2023Мир

В Молдавии назвали предварительные итоги местных выборов

В Молдавии правящая партия ПДС проигрывает оппозиции на местных выборах

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В Молдавии правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (ПДС) проигрывает оппозиции на местных выборах. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным более 90 процентов протоколов, она лидирует в районных советах, но проигрывает оппозиции в крупных городах на местных выборах.

Основное противостояние развернулось в столице страны — в Кишиневе, назвали предварительные итоги местных выборов. По данным на 04:30 по московскому времени, лидирует глава оппозиционной партии «Движение национальной альтернативы», действующий мэр Ион Чебан. За него отдали 51,1 процента голосов. Представитель партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп оказался на второй позиции. Вероятность второго тура пока не исключена.

По данным ЦИК страны, всего в стране работали 1 958 избирательных участков. Жители выбирали 898 глав городов и более мелких поселений, а также 11 058 членов местных советов.

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      Марина Совина
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