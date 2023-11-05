Выборы в местные органы власти начались в Молдавии

ЦИК Молдавии объявил об открытии избирательных участков и начале местных выборов

В Молдавии открылись избирательные участки для проведения в стране местных выборов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны, заявление приводит ТАСС.

По данным ЦИК, всего в стране начали работу 1 958 избирательных участков. В стране будут выбирать 898 глав городов и более мелких поселений поселений, а также 11 058 членов местных советов.

Отмечается, что ЦИК Молдавии не пригласил наблюдателей от России для контроля за голосованием. Также в наблюдении было отказано нескольким представителям Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Бывший премьер-министр страны Владимир Филат характеризовал начавшиеся 5 ноября выборы как самую мошенническую и недемократическую избирательную кампанию в истории Молдавии.