Местные выборы в Молдавии назвали самыми недемократичными в истории

Экс-премьер Молдавии: выборы 5 ноября станут самыми недемократичными в истории

Местные выборы, которые пройдут в Молдавии 5 ноября, будут самыми недемократичными в истории страны. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Владимир Филат, передает ТАСС.

«Это самая мошенническая и недемократическая избирательная кампания в истории Республики Молдова», — заявил он. По мнению Филата, их результаты будут искажены и отразят лишь малую часть волеизъявления граждан.

«В стране установлен авторитарный режим, органы власти вовлечены в атаки на кандидатов, которых принуждали идти под знаменами правящей Партии действия и солидарности», — посетовал он.

Также Филат обвинил Центральную избирательную комиссию в том, что она «действовала как филиал правящей партии». Поэтому, если бы в стране действительно велась борьба с пропагандой, то первой следовало бы наказать правящую партию, заявил экс-премьер.

Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Россию в нарушении конституционного порядка. По его словам, попытка нарушить конституционный порядок со стороны Москвы с помощью «криминальных групп» была предотвращена.

