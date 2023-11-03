Молдавская спецслужба обвинила Россию в нарушении конституционного строя

Глава СИБ Молдавии Мустяцэ обвинил Россию в нарушении конституционного строя

Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ обвинил Россию в нарушении конституционного порядка. Об этом пишет РИА Новости.

«В частности, Россия пыталась повлиять на результаты выборов через преступную группировку, возглавляемую Иланом Шором», — отметил Мустяцэ. По его словам, попытка нарушить конституционный порядок со стороны Москвы с помощью «криминальных групп» была предотвращена.

Он также рассказал, что попытки якобы свержения власти в Молдавии готовились со второй половины 2022 года. Для этого использовалась оппозиционная партия «Шор», которая, по словам Мустяцэ, организовывала протесты и проявления агрессии в адрес правоохранителей.

По словам главы СИБ, Россия потратила на дестабилизацию ситуации в Молдавии 1,28 миллиона долларов, но эти средства удалось заблокировать молдавским властям. Мустяцэ добавил, что сейчас заведено 180 томов уголовного дела.

Ранее СИБ заблокировала около 30 российских сайтов в Молдавии. В список ресурсов, к которым был ограничен доступ, попали сайты ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU, «Известий», «Московского комсомольца» и других.