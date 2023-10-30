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15:00, 30 октября 2023Интернет и СМИ

В Молдавии заблокировали сайты более 30 российских СМИ

Служба безопасности Молдавии заблокировала сайты более 30 российских СМИ

Фото: Unsplash

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокировала сайты более 30 российских СМИ. Об этом сообщается на сайте службы.

В список ресурсов, к которым был ограничен доступ в Молдавии, попали сайты ТАСС, «Интерфакса», «Ведомостей», «Ленты.ру», KP.RU, «Известий», «Московского комсомольца» и других. Блокировка коснулась 31 российского СМИ.

Как уточнили в СИБ Молдавии, распространяемая в этих медиа информация может «вызвать напряженность или социальные конфликты». Кроме того, утверждается, что их заблокировали «за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя» Молдавии.

Представители ведомства добавили, что информация в этих СМИ исходит от «органов власти в государстве, которое находится в военном конфликте, или от физических или юридических лиц, включенных в международные санкционные списки».

О планах Молдавии ограничить доступ к ряду российских СМИ на территории страны стало известно 24 октября. Такое решение власти республики объяснили «борьбой с дезинформацией».

16 декабря 2022 года Молдавия приостановила действие лицензий русскоязычных телеканалов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Как заявили в правительстве республики, причиной стало то, что телеканалы «недобросовестно освещали информацию о событиях на Украине».

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      Евгения Наумова
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