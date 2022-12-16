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22:08, 16 декабря 2022Мир

Молдавия приостановила лицензии шести телеканалов из-за Украины

Молдавия приостановила лицензии шести телеканалов за некорректное освещение СВО на Украине

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время чрезвычайного положения. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ».

«Из-за отсутствия достоверной информации в отражении событий в стране, а также войны на Украине на время режима ЧП приостанавливается действие лицензии на вещание следующих аудиовизуальных средств массовой информации», — уточнили в кабинете министров.

Государственная компания «Радиокоммуникации» и другие операторы прекратят вещание этих телеканалов.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля. Ее целями являются защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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