В Молдавии заблокируют сайты российских СМИ

СИБ Молдавии заблокирует сайты российских СМИ под предлогом «борьбы с дезинформацией»

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии распорядилась заблокировать сайты российских СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приказом директора СИБ № 22 от 20 апреля перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения был дополнен порталами: politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info», — говорится в заявлении СИБ Молдавии.

Отмечается, что приказ об ограничении порталов был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи для немедленной блокировки доступа пользователей из Молдавии к этим сайтам.

22 марта СИБ Молдавии потребовала заблокировать сайты российского агентства Sputnik за «распространение ложной информации».

В декабре 2022 года председатель молдавской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал запретить в республике домен .RU. По мнению Гросу, в России нет хозяйствующего субъекта, который бы не находился в подчинении у российских спецслужб.

16 декабря стало известно, что в республике приостановили лицензии целого ряда русскоязычных телеканалов, таких как «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ». Решение объяснили тем, что указанные телеканалы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.

