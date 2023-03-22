В Молдавии заблокировали сайты агентства Sputnik

СБ Молдавии заблокировала сайты агентства Sputnik из-за борьбы с дезинформацией

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии заблокировала сайты агентства Sputnik из-за борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приказом директора СИБ №18 от 22 марта, перечень источников с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность, в условиях чрезвычайного положения был дополнен порталами: sputniknews.com; md.sputniknews.com; ro.sputniknews.com; sputniknews.ru; md.sputniknews.ru», — говорится в заявлении СИБ.

Отмечается, что приказ об ограничении порталов был направлен сетевым провайдерам и службам электронной связи для немедленной блокировки доступа пользователей из Молдавии к этим сайтам.

В декабре председатель партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу призвал запретить в Молдавии домена .RU. Гросу высказал мнение, что в России нет хозяйствующего субъекта, который бы не находился в подчинении у российских спецслужб.

16 декабря стало известно, что в республике приостановили лицензии целого ряда оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов, таких как «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ». Решение объяснили тем, что указанные телеканалы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.