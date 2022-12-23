Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:48, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

В Молдавии предложили запретить домен .RU

Председатель партии ПДС Игорь Гросу предложил запретить в Молдавии домен .RU

Фото: Christin Hume / Unsplash

В Молдавии подняли вопрос о запрете в республике домена .RU. С таким предложением в эфире радиостанции «Молдова-1» выступил председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу, его цитирует РИА Новости.

Автор инициативы считает, что каждому учреждению страны, имеющему свою базу данных, следует «оградить каждого своего сотрудника от использования корпоративной почты, не использовать, в частности, почту с расширением RU». «Уважаемые граждане, особенно те, кто работает в государственных учреждениях, адреса электронной почты с расширением RU не являются серьезными», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Офицер США в отставке назвал работающий против Украины фактор
Россиянке с температурой под 40 пришлось ждать скорую больше суток
Стали известны размеры призовых для участников чемпионата мира-2022 по футболу
Билли Айлиш отпраздновала 21-летие в костюме Санта-Клауса с декольте
Илья Авербух назвал имя будущего олимпийского чемпиона
Открыта продажа авиабилетов на излюбленный курорт богачей за восемь тысяч рублей
В Молдавии предложили запретить домен .RU
Сарик Андреасян экранизирует «Денискины рассказы» Виктора Драгунского
ФСБ раскрыла детали спецоперации по задержанию россиян за сотрудничество с СБУ
В российском регионе коровам для увеличения надоев начали включать музыку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.