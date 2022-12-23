В Молдавии предложили запретить домен .RU

Председатель партии ПДС Игорь Гросу предложил запретить в Молдавии домен .RU

В Молдавии подняли вопрос о запрете в республике домена .RU. С таким предложением в эфире радиостанции «Молдова-1» выступил председатель партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу, его цитирует РИА Новости.

Автор инициативы считает, что каждому учреждению страны, имеющему свою базу данных, следует «оградить каждого своего сотрудника от использования корпоративной почты, не использовать, в частности, почту с расширением RU». «Уважаемые граждане, особенно те, кто работает в государственных учреждениях, адреса электронной почты с расширением RU не являются серьезными», — подчеркнул он.