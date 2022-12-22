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23:34, 22 декабря 2022Мир

Экс-президент Молдавии раскритиковал прекращение вещания шести телеканалов

Экс-президент Молдавии Додон усомнился в скором возобновлении работы закрытых телеканалов
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире кишиневского телеканала N4 выступил с критикой в адрес властей страны из-за введения запрета на вещание шести оппозиционных телеканалов. Он считает, что прекратившие работу СМИ вряд ли смогут возобновить работу в скором времени, сообщает РИА Новости.

«Пока у власти в Молдавии находится эта группировка (партия «Действие и солидарность» – прим. «Ленты.ру»), она не даст работать этим шести закрытым телеканалам. СМИ были закрыты из-за того, что они критиковали власть», — заявил экс-глава государства.

Он рассказал, что так поступают лишь диктаторы и пояснил, что данное решение привело к тому, что тысячи людей остались без работы. По словам Додона, он не сомневается в том, что в ближайшем будущем власти страны совершат новые антидемократические действия.

Ранее посол Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс призвал власти республики разъяснить населению запрет шести оппозиционных телеканалов.

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Марина Совина
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