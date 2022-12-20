В Евросоюзе призвали власти Молдавии разъяснить запрет телеканалов оппозиции

Посол ЕС в Молдавии заявил о необходимости разъяснить запрет телеканалов оппозиции

Посол Евросоюза (ЕС) в Молдавии Янис Мажейкс призвал власти республики разъяснить населению запрет шести оппозиционных телеканалов. Его слова приводит ТАСС.

«Мы увидели, что решение, которое было принято и которое было опубликовано Комиссией по чрезвычайным ситуациям, было очень кратким, его надо дополнительно разъяснить правительству и Совету по телерадиовещанию (СТР), чтобы прояснить, какова была мотивация», — отметил посол.

Мажейкс также привел в пример ограничения, которые были введены ЕС против российских телеканалов. Он подчеркнул, что тогда причины принятой меры были подробно разъяснены. По словам дипломата, это демонстрирует разницу между санкциями Молдавии и ЕС.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СБ) Молдавии Александр Мустяцэ пояснил, что вещание оппозиционных телеканалов республики было приостановлено в целях защиты информационного пространства.

О приостановке действия лицензий шести телеканалов Молдавии за некорректное освещение событий на Украине стало известно 16 декабря. Уточняется, что санкции коснулись телеканалов «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей ТВ».

