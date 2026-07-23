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03:26, 23 июля 2026Бывший СССР

Пушилин рассказал о манипуляции вокруг обещания принять Украину в ЕС

Пушилин: Обещания принять Украину в Европейский союз стали инструментом манипуляции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Обещания принять Украину в Европейский союз стали инструментом манипуляции, призванным создать у украинцев ложную мотивацию, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом пишет ТАСС.

Он сравнил такую мотивацию с морковкой для осла на известной картинке.

«И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию», — подчеркнул Пушилин.

Ранее европейские страны не стали предоставлять Киеву гарантий скорого вступления в ЕС в 2028 году.

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