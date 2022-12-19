В Молдавии объяснили прекращение вещания шести телеканалов

Глава СБ Молдавии Мустяцэ: вещание телеканалов прекратили для защиты информпространства

Вещание оппозиционных телеканалов Молдавии было приостановлено не из-за цензуры, а ради защиты информационного пространства, заявил глава Службы информации и безопасности (СБ) страны Александр Мустяцэ в эфире телеканала TVR Moldova.

По его словам, власти хотели защитить жителей Молдавии от дезинформации и манипуляций. «Уверенно говорю, что это не акт цензуры — это итог аналитического подхода, который учитывает регулярное нарушение законодательства», — объяснил он.

Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии на время чрезвычайного положения. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ».