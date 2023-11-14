В Кремле увидели у жителей Молдавии желание развивать отношения с Россией

Песков: выборы в Молдавии показали желание жителей развивать отношения с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что многие жители Молдавии выступают за развитие отношений с Россией, о чем свидетельствуют результаты муниципальных выборов в стране. Слова Пескова приводит ТАСС.

Комментируя слова президента Молдавии Майи Санду, которая обвинила РФ в неуважении интересов граждан республики, пресс-секретарь президента указал, что она не учитывает результаты прошедших выборов, где правящая партия не одержала победу.

«В Молдавии много сторонников развития сотрудничества с нашей страной. Мы об этом знаем», — отметил Песков.

Выборы в местные органы власти прошли в Молдавии 5 ноября. Правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» не смогла занять первое место, проиграв оппозиции в крупных городах.

Перед этим глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию.