Молдавия обвинила Россию во вмешательстве в ноябрьские выборы

Глава Спецслужбы Молдавии Мустяца обвинил РФ во вмешательстве в местные выборы

Россия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию местных органов власти Молдавии. С обвинением во вмешательстве в выборы, которые запланированы на 5 ноября, выступил Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, передает ТАСС.

«Мы располагаем оперативной информацией, а также доказательствами, что Российская Федерация оказывает влияние на местные выборы 5 ноября, что подрывает демократический процесс в нашей стране», — сказал он.

По его словам, Москва нелегально финансирует избирательную кампанию. Кроме того, глава спецслужбы Молдавии обвинил РФ в подкупе избирателей и кандидатов, а также дезинформации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация в Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов 5 ноября имеет тенденцию к обострению. Как она утверждала, Москва следит за развитием обстановки в республике. Захарова также назвала ситуацию в Молдавии правовым беспределом.