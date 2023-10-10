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21:27, 10 октября 2023Мир

Захарова заявила об обострении ситуации в Молдавии перед выборами

Захарова: ситуация в Молдавии перед выборами имеет тенденцию к обострению

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Ситуация в Молдавии в преддверии всеобщих местных выборов 5 ноября имеет тенденцию к обострению. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, сообщает «Sputnik Молдова».

По ее словам, Москва следит за развитием ситуации в республике. Представитель внешнеполитического ведомства назвала ситуацию в Молдавии правовым беспределом и отменой «какой-либо конституционности внутри государства». Захарова также упрекнула власти Молдавии в том, что они разрушают страну.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина и его команду в попытке организации госпереворота в республике. При этом она не привела никаких подтверждений.

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    Марина Совина
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