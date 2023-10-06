Молдавия обвинила Пригожина и его команду в попытке госпереворота

Санду обвинила Пригожина и его команду в попытке госпереворота в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду обвинила главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина и его команду в попытке организации госпереворота в республике, не приведя никаких подтверждений. Об этом она рассказала в интервью газете Financial Times (FT).

«Согласно информации, которой мы располагаем, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — сказала Санду. По ее словам, Пригожин якобы планировал государственный переворот ранее в этом году.

Кроме того, молдавский президент бездоказательно обвинила российскую сторону в попытке вмешаться в процесс всеобщих местных выборов Молдавии. Она добавила, что для этого Москва якобы использовала «большие деньги».

Санду и ранее обвиняла Россию в намерениях вмешаться в ход выборов в Молдавии. «Я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране», — говорила политик.