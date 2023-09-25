Молдавия обвинила Россию в намерении вмешаться в выборы в республике

Санду: Россия попробует вмешаться в ход всеобщих выборов в Молдавии

Россия намерена вмешаться в ход выборов в Молдавии, считает президент республики Майя Санду. Об этом она заявила в интервью телеканалу TV8.

Молдавский лидер подчеркнула, что в связи с этим организации, отвечающие за безопасность, контролируют соблюдение законодательства о финансировании партий и кампаний. «Я уверена, что Россия попробует вмешаться в наши выборы, это происходит не только в нашей стране, это происходит и в других странах, где более сильное государство», — отметила она.

Ранее стало известно о планах Канады провести расследование о вмешательстве Китая и России в выборы страны. Предположительно, КНР вмешивалась в федеральные выборы Канады 2019 и 2021 годов, пытаясь избрать дружественных Пекину кандидатов.