Bloomberg: Канада проведет расследование о вмешательстве Китая и России в выборы

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо проведет расследование о вмешательстве Китая и России в выборы страны, передает Bloomberg.

В просочившихся в СМИ документах утверждалось, что Китай вмешивался в федеральные выборы Канады 2019 и 2021 годов, пытаясь избрать дружественных Пекину кандидатов. После нескольких месяцев переговоров с оппозиционными партиями об условиях публичного расследования правительство Трюдо объявило в четверг, что расследование возглавит судья Мари-Жозе Хог из Апелляционного суда Квебека.

Судье предложат изучить вмешательство не только Китая, но также России и других иностранных государственных и негосударственных субъектов в последние два раза выборов, заявил министр общественной безопасности Доминик Леблан. При этом он не назвал конкретно какие-либо другие страны, но в предыдущем предложении, принятом оппозиционными партиями в Палате общин, Индия и Иран были выделены как потенциально вмешивающиеся в дела Канады.

Ранее в России отвергли обвинения во вмешательстве в канадские выборы. Канада никогда не предоставляла доказательств участия Москвы в ее внутренних делах, сказал посол России в Оттаве Олег Степанов.