В России отвергли обвинения во вмешательстве в канадские выборы

Посол России в Оттаве Степанов: Москва никогда не вмешивалась в канадские выборы

Россия никогда не вмешивалась в канадские выборы, подобные обвинения не соответствуют действительности. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, передает ТАСС.

Так он отреагировал на решение Канады провести публичное расследование возможного вмешательства иностранных государств, включая Россию, в избирательные и общественные процессы страны. Дипломат подчеркнул, что Канада никогда не предоставляла доказательств участия Москвы в ее внутренних делах.

По его словам, подобные «теории заговора» не имеют ничего общего с реальностью. «Всем наблюдателям очевидно, что обвинения в адрес неких зарубежных сил во вмешательстве — удобный инструмент в политических играх внутри "оттавского пузыря"», — заявил Степанов.

В марте премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал назначить специального следователя для проверки данных о возможном вмешательстве Китая в местные выборы, прошедшие в 2019 и 2021 годах. Отмечается, что фактически на политика надавили канадские СМИ.