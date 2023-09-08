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05:09, 8 сентября 2023Мир

В России отвергли обвинения во вмешательстве в канадские выборы

Посол России в Оттаве Степанов: Москва никогда не вмешивалась в канадские выборы
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия никогда не вмешивалась в канадские выборы, подобные обвинения не соответствуют действительности. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов, передает ТАСС.

Так он отреагировал на решение Канады провести публичное расследование возможного вмешательства иностранных государств, включая Россию, в избирательные и общественные процессы страны. Дипломат подчеркнул, что Канада никогда не предоставляла доказательств участия Москвы в ее внутренних делах.

По его словам, подобные «теории заговора» не имеют ничего общего с реальностью. «Всем наблюдателям очевидно, что обвинения в адрес неких зарубежных сил во вмешательстве — удобный инструмент в политических играх внутри "оттавского пузыря"», — заявил Степанов.

В марте премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал назначить специального следователя для проверки данных о возможном вмешательстве Китая в местные выборы, прошедшие в 2019 и 2021 годах. Отмечается, что фактически на политика надавили канадские СМИ.

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    Марина Совина
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