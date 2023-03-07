Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:52, 7 марта 2023Мир

Трюдо приказал расследовать вмешательство Китая в канадские выборы

Премьер Канады Трюдо назначит следователя и проверит данные о вмешательстве КНР в выборы

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал пересмотреть данные о возможном иностранном вмешательстве в местные выборы, прошедшие в 2019 и 2021 годах, и приказал назначить специального следователя для проверки этих фактов. Об этом пишет Al Jazeera.

Как пишет издание, фактически на Трюдо надавили канадские СМИ. Со ссылкой на анонимные источники в разведке они указали на попытки Китая повлиять на выборы в Канаде двух- и четырехлетней давности. Утверждается, что в Пекине хотели видеть либеральное большинство в парламенте, так как консерваторы считаются недружественными КНР (либеральная партия действительно выиграла выборы 2021-го и 2019 года, но не заняла большинства — прим. «Ленты.ру»).

Оппозиционные партии также потребовали проведения полного публичного расследования. Национальное агентство по обзору национальной безопасности и разведки (National Security and Intelligence Review Agency) также взялось проводить расследование того, как спецслужбы страны справились с угрозой иностранного вмешательства во время выборов. Оно сообщит о своих выводах парламенту.

Трюдо указывал на то, что Китай пытается вмешаться в канадские выборы, еще в середине февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Из российского детдома пропали два подростка
России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике
Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу
Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео
Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки
31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы
Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок
СКР возбудил дело в отношении блогеров Чекалиных за уклонение от уплаты налогов
Россия отправит в зону СВО комплексы звукотепловой разведки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.