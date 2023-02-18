В Канаде заявили о попытках Китая вмешиваться в дела страны

Премьер Трюдо заявил, что Китай постоянно пытается вмешиваться в дела Канады

Китай регулярно пытается вмешаться в различные аспекты жизни Канады, в том числе федеральные выборы, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт указал на то, Китай пытается вмешиваться в демократию. «В процессы в нашей стране, в том числе во время наших выборов», — подчеркнул он.

Ранее посол КНР во Франции Лу Шае заявил, что Китай не поставляет России вооружения. Дипломат выразил мнение, что Россия не нуждается в китайских вооружениях. При этом он подчеркнул, что Пекин занимает нейтральную позицию по ситуации на Украине и выступает за мирное решение конфликта.

Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер также заявлял, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем.