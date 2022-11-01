Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России

Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков поставок Китаем оружия России

Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер рассказал, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.

«У нас нет никаких оснований сейчас считать, что Китай поставлял или планирует поставлять какие-либо средства России», — заявил представитель Пентагона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить данные о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию. Он также сообщил об отсутствии в действиях Минска каких-либо признаков заинтересованности в подключении к специальной военной операции России на Украине.