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21:49, 1 ноября 2022Мир

Пентагон заявил об отсутствии признаков поставок Китаем оружия России

Представитель Пентагона Райдер: США не видят признаков поставок Китаем оружия России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexander Drago / Reuters

Официальный представитель Министерства обороны США Пэт Райдер рассказал, что ведомство не видит каких-либо признаков того, что Китай занимается поставками оружия России либо собирается начать этим заниматься в ближайшем будущем, сообщает РИА Новости.

«У нас нет никаких оснований сейчас считать, что Китай поставлял или планирует поставлять какие-либо средства России», — заявил представитель Пентагона.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить данные о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию. Он также сообщил об отсутствии в действиях Минска каких-либо признаков заинтересованности в подключении к специальной военной операции России на Украине.

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Марина Совина
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