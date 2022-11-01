США ответили на сообщения о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию

Кирби: США не могут подтвердить данные о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не может подтвердить данные о переброске Москвой гиперзвуковых ракет в Белоруссию. Так на соответствующие сообщения он ответил на онлайн-брифинге во вторник, 1 ноября, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон также не видит в действиях Минска никаких признаков заинтересованности в подключении к специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что США пока не догнали РФ в области гиперзвукового оружия.

Ранее директор Центра безопасности и арктической устойчивости (ЦБАУ) Трой Буффард сообщил, что российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США. Эксперт пояснил, что такие ракеты невозможно перехватить, поскольку они способны развивать скорость более шести тысяч километров в час и при этом лететь на малых высотах.