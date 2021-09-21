Партия премьера Канады выиграла выборы без получения большинства

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо выиграла внеочередные парламентские выборы, но не достигла своих целей и не получила большинства мест в нижней палате законодательного органа. Об этом сообщает NBC News.

Очередные выборы в Палату общин должны были состояться в 2023 году. Однако на выборах в 2019 году партия Трюдо не смогла набрать большинство в парламенте, позволяющее ей беспрепятственно реализовывать свои политические проекты. Премьер-министр принял решение распустить орган и назначить досрочные выборы.

Либеральная партия Трюдо получил лишь 156 из 170 мест, необходимых, чтобы возглавить правительство большинства. Консервативная партия получила поддержку в 123 округах. Квебекский блок победил в 32 округах, Новая демократическая партия — в 28.

Ранее Джастин Трюдо пообещал канадцам наказывать протестующих против коронавирусных мер, если его переизберут на новый срок. Трюдо обвинил своих противников из канадской Консервативной партии в том, что они поощряют движение антипрививочников, и пообещал усилить антикоронавирусные решения.