Канада будет наказывать протестующих против коронавирусных мер

Правительство Канады будет наказывать протестующих против коронавирусных мер, если они помешают доступу к больницам и другим медицинским учреждениям. Такую меру пообещал избирателям ввести нынешний премьер-министр страны Джастин Трюдо в том случае, если его переизберут, сообщает Reuters.

Трюдо обвинил своих противников из канадской Консервативной партии в том, что они поощряют движение антипрививочников, и пообещал усилить антикоронавирусные решения. По его проекту, демонстранты, блокирующие доступ к больницам, центрам тестирования, аптекам или абортариям, будут считаться преступниками.

Судя по опросам, Либеральная партия, возглавляемая Трюдо, победит на выборах, назначенных в стране на 20 сентября. Она набирает меньше трети голосов и незначительно обходит в популярности своих противников-консерваторов.

Протесты против ограничений, связанных с COVID-19, проходят во многих странах мира. В начале сентября люди вновь вышли на улицы в Таиланде, хотя прошлая волна антикоронавирусных протестов закончилась жесткими стычками с полицией, демонстрантов разгоняли с помощью водометов.