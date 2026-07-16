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01:07, 16 июля 2026Мир

Раскрыты ожидания России от нового генсека ООН

Небензя: Россия ждет от нового генсекретаря ООН большей объективности по теме Украины
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости раскрыл ожидания страны от нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

«Кто бы из них ни был избран, мы рассчитываем на то, что он будет относиться к украинскому кризису объективнее, чем относится к нему нынешний генеральный секретарь», — заявил Небензя.

Срок полномочий нынешнего генсека Антониу Гутерреш истекает в конце декабря текущего года, а на его место претендуют бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

А также экс-президент Сенегала Маки Саль, бывший глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.

Ранее Василий Небензя назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине.

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