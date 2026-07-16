Ученые назвали распространенную причину преждевременных смертей

CR: Ультрамелкие частицы загрязненного воздуха могут быть причиной преждевременных смертей

Ультрамелкие частицы загрязненного воздуха могут ежегодно становиться причиной почти 2 миллионов преждевременных смертей по всему миру. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research (CR).

Речь идет о частицах размером менее 100 нанометров. Они настолько малы, что легко проникают глубоко в легкие, затем попадают в кровоток и могут достигать даже головного мозга. При этом, в отличие от более крупных частиц загрязнения воздуха, их содержание до сих пор практически не регулируется законодательством.

Чтобы оценить масштабы проблемы, исследователи объединили спутниковые данные, результаты измерений качества воздуха в 155 точках мира и методы машинного обучения. На основе этих данных они составили первую глобальную карту распространения ультрамелких частиц и сопоставили ее с информацией о смертности.

По расчетам ученых, воздействие таких частиц связано примерно с 1,99 миллиона преждевременных смертей в год, что составляет около 5 процентов всех смертей от неинфекционных заболеваний. Почти половина этих случаев приходится на болезни сердечно-сосудистой системы.

Исследователи объясняют, что ультрамелкие частицы способны вызывать окислительный стресс и воспаление, повреждать стенки сосудов и ускорять развитие атеросклероза. Это повышает риск инфаркта, инсульта, гипертонии, сердечной недостаточности и других заболеваний.

Основным источником таких частиц ученые называют сжигание топлива — прежде всего выбросы автомобилей, промышленных предприятий и электростанций. По оценкам авторов, если ограничить их концентрацию в воздухе, почти 45 процентов связанных с ними преждевременных смертей можно было бы предотвратить.

Ранее ученые выяснили, что жара и загрязненный воздух значительно повышают риск инфаркта и инсульта.