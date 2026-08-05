Три львицы не пережили 40-градусную жару в зоопарке

Три львицы в токийском зоологическом парке Тама умерли из-за 40-градусной жары

В Японии сотрудники токийского зоологического парка Тама не смогли спасти трех львиц, которые получили тепловые удары из-за жары. Об этом сообщает Daily Mail.

С середины июля в Японии стоит аномальная жара. За это время у 10 из 16 львов зоопарка наблюдались симптомы гипертермии. Сотрудники применяли все доступные методы охлаждения диких кошек, включая установку в вольерах мощных промышленных вентиляторов и опрыскивание животных водой.

Несмотря на их усилия, за последнюю неделю трех львиц не стало от теплового удара на фоне 40-градусной жары. Представитель зоопарка заявила, что львы устойчивы к высоким температурам, однако в Японии в последние годы жара сопровождается высокой влажностью, которую африканские животные переносят очень плохо.

Еще трое львов находятся в тяжелом состоянии из-за гипертермии. Им вводят жидкость и поддерживающие лекарства внутривенно.

Ранее сообщалось, что в Индии зоозащитники вступились за редчайших азиатских львов, которых начали массово отлавливать в штате Гуджарат. Власти начали принимать экстренные меры по отлову животных после серии нападений на людей.