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Из жизни
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12:13, 5 августа 2026Из жизни

Три львицы не пережили 40-градусную жару в зоопарке

Три львицы в токийском зоологическом парке Тама умерли из-за 40-градусной жары
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В Японии сотрудники токийского зоологического парка Тама не смогли спасти трех львиц, которые получили тепловые удары из-за жары. Об этом сообщает Daily Mail.

С середины июля в Японии стоит аномальная жара. За это время у 10 из 16 львов зоопарка наблюдались симптомы гипертермии. Сотрудники применяли все доступные методы охлаждения диких кошек, включая установку в вольерах мощных промышленных вентиляторов и опрыскивание животных водой.

Несмотря на их усилия, за последнюю неделю трех львиц не стало от теплового удара на фоне 40-градусной жары. Представитель зоопарка заявила, что львы устойчивы к высоким температурам, однако в Японии в последние годы жара сопровождается высокой влажностью, которую африканские животные переносят очень плохо.

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Еще трое львов находятся в тяжелом состоянии из-за гипертермии. Им вводят жидкость и поддерживающие лекарства внутривенно.

Ранее сообщалось, что в Индии зоозащитники вступились за редчайших азиатских львов, которых начали массово отлавливать в штате Гуджарат. Власти начали принимать экстренные меры по отлову животных после серии нападений на людей.

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